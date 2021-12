Tunisie : Les arrivants devront prÃ©senter une fiche Ã©lectronique et en papier Ã  l’embarquement (ministÃ¨re)

Tunisie : Les arrivants devront présenter une fiche électronique et en papier à l’embarquement (ministère)

En application de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Sars Cov-2, le ministère du Transport appelle l’ensemble des passagers à destination de la Tunisie à remplir la fiche électronique via l’application e7mi (Protèges), « احمي », sur le lien https://app.e7mi.tn.

Cette fiche devra être présentée dans sa version papier et électronique, à l’embarquement auprès des compagnies aériennes et maritimes, des transporteurs terrestres, et à l’arrivée auprès des services sanitaires des aéroports, ports et points de transit terrestre.

Le ministère appelle les compagnies aériennes, maritimes et terrestres à s’assurer, à l’embarquement, de la véracité des données contenues dans cette fiche sanitaire.

L’application e7mi est proposée en trois langues : arabe, française et anglaise, et permet au ministère de la Santé de suivre le parcours de l’arrivée du passager à notre pays, et de dépister les cas contacts, s’ils existent.

Gnetnews