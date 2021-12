Tunisie : Les autorités politiques et sanitaires se préparent à un probable rebond de l’épidémie

Les autorités politiques et sanitaires sont en train de se préparer à un rebond du Coronavirus, qui reste prévisible et probable, au vu de la flambée des contaminations, des hospitalisations et des décès dans plusieurs parties du monde. La virulente 5ème vague en Europe et l’avènement du variant Omicron, avec ses 32 mutations, sont les facteurs de risque les plus inquiétants non seulement pour la Tunisie, mais pour la planète tout entière.

Des réunions sont tenues à l’échelle centrale et régionale pour se préparer sur le plan logistique, notamment en termes d’équipements médicaux, de lits de réanimation et d’oxygène.

Une cargaison de ce produit vital est arrivée hier au port de Radès, avec 40 tonnes d’oxygène accordées par l’Arabie Saoudite.

Par ailleurs, les laboratoires s’affairent en vue de mettre au point un type d’analyse PCR spécifique, permettant de déceler le type de Variant, Delta, Alpha, Omicron d’emblée, sans attendre les résultats du séquençage. Il sera utilisé à partir de la semaine prochaine.

138 nouveaux cas et 03 décès

A l’heure qu’il est, la situation épidémique demeure stable, 138 nouveaux cas ont été testés positifs au virus à la date du 30 novembre, après la parution des résultats de 3317 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 4,16 %.

Le bilan s’élève à 717 710 contaminations, sur un ensemble de 3 180 395 analyses en laboratoire.

153 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le nombre total à 691 184 guérisons.

Les dernières 24 heures ont vu la survenue de 03 nouveaux décès, ramenant le bilan cumulé à 25 376 décès depuis l’avènement de la pandémie.

Quelque 147 malades séjournent, actuellement, dans les hôpitaux et les cliniques privées, 42 sont placés en réanimation et 11 sous respiration artificielle.

