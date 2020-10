Tunisie : Les avocats dÃ©cident une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale et un Sit-in le vendredi 16 octobre

Tunisie : Les avocats décident une grève générale et un Sit-in le vendredi 16 octobre

Le Conseil national de l’ordre des avocats de Tunis observera, vendredi 16 octobre, une grève générale sous le signe, « non à la pression sur la justice, et non à l’impunité », a-t-il annoncé hier, lundi, dans un communiqué, à l’issue de sa réunion urgente à la maison de l’avocat.

Le conseil a, par ailleurs, décidé un sit-in devant le tribunal de première instance de Tunis 1 vendredi, qui sera suivi par une marche en direction de la place du gouvernement, en protestation contre les pressions sécuritaires en vue de l’impunité, et en défense de l’indépendance de la justice.

Il compte, de surcroît, « adresser des courriers au président de la république, au président de l’Assemblée, au chef du gouvernement et au président du Conseil supérieur de la Magistrature, et rencontrer le locataire de la Kasbah, les ministres de la Justice et de l’Intérieur, et le président du CSM pour présenter les circonstances de l’agression contre Me Nesrine Guernah », les incitant chacun, selon ses prérogatives, à prendre les mesures nécessaires en vue de préserver les attributs de l’Etat, de garantir l’application de la loi, et de faire paraitre les textes nécessaires à garantir l’égalité devant la loi, et d’instaurer une police judiciaire relevant du ministère de la Justice.

Le CNOA annonce, de surcroît, « la création d’un observatoire national en vue de relever les violations contre les droits de l’homme à toutes les phases du procès, en collaboration avec la société civile ».

L’Ordre des avocats dit son intention « de déposer plainte auprès du parquet, contre le syndicat régional des forces de sécurité intérieure de Ben Arous, pour atteinte à l’ordre public, et abus de pouvoir ».

