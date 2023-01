Tunisie : Les boulangeries menacent de suspendre leurs activitÃ©s Ã  compter du 1er fÃ©vrier

Tunisie : Les boulangeries menacent de suspendre leurs activités à compter du 1er février

Le Secrétaire Général de la chambre nationale des boulangers, Sadok Haboubi, a annoncé ce jeudi 19 janvier, l’éventualité que des boulangeries suspendent leurs activités, à compter du 01er février prochain.

Dans une déclaration à Shems, il a indiqué que la suspension de l’activité va concerner, a priori, les gouvernorats de Béjà, Jendouba, le Kef, Kébili, Tozeur, Kasserine et Gafsa, avec la possibilité que d’autres gouvernorats suivent…

Il a imputé l’arrêt d’activités en vue, à la revendication par les boulangers de leurs arriérés auprès de l’Etat, a fortiori que certaines ont fermé leurs portes, du fait des difficultés financières, et de leur incapacité à honorer leurs engagements envers les recettes des finances, et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et à payer les fournisseurs.

Le président de la chambre régionale syndicale des boulangeries de Gafsa avait, auparavant, annoncé la suspension des activités des boulangeries à compter du 01er février, du fait des difficultés financières auxquelles se heurte le secteur, ainsi que d’autres revendications qui restent insatisfaites.

La chambre régionale des boulangers de Sfax appelle, pour sa part, à une assemblée générale le jeudi 26 janvier, suite à la non-activation de l’accord conclu le 07 décembre avec le ministère du Commerce, lié au versement des arriérés.

