Tunisie : Les boulangeries modernes reprennent les sit-in protestataires, faute de rÃ©approvisionnement en farine et semoule

Tunisie : Les boulangeries modernes reprennent les sit-in protestataires, faute de réapprovisionnement en farine et semoule

Le groupement professionnel des boulangeries modernes, relevant de la confédération nationale des entreprises citoyennes (CONECT), annonce, ce jeudi 17 août, la reprise des sit-in contestataires, à compter du lundi 21 août 2023, devant le siège du ministère du Commerce de Tunis.

Le groupement impute sa décision à « la situation sociale difficile, et aux conditions matérielles asphyxiantes que vivent les boulangers à l’heure actuelle, du fait de l’arrêt total de leurs activités à compter du 01er août, étant donné qu’ils n’étaient pas approvisionnés des matières nécessaires à la confection du pain, et ce suite à la décision émise à la même date par le ministère du Commerce, portant sur la suspension immédiate des opérations de vente de la farine PS-7 et de la semoule aux boulangeries non classées, dites modernes.

Le groupement dit, par ailleurs, renouer avec les rassemblements protestataires, étant donné que l’autorité de tutelle n’a pas accédé à sa demande urgente concernant la réapprovisionnement en farine Ps-7 et Semoule, et ce depuis le 07 août, date de la séance de travail ayant rassemblé le ministère du Commerce et les représentants du secteur.

Gnetnews