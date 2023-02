Tunisie : Les cadres et agents de l’INLUCC en colère, et réclament la levée du gel sur l’instance

Des fonctionnaires et agents de l’instance nationale de lutte contre la corruption, INLUCC, gelée depuis août 2021, ont annoncé, ce jeudi 09 février 2023, lors d’une conférence de presse relayée par la TAP, leur intention d’entrer dans un sit-in ouvert, et d’observer une grève de la faim la semaine prochaine au siège de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), afin de réclamer le « dégel » de l’instance, ainsi que les sommes qui leur sont dues.

La conseillère et porte-parole de l’instance, Hanene Mdaghi, a déclaré que le gel de l’instance a porté préjudice à son personnel et à l’argent public, du fait du non versement des sommes dues, de l’arrêt des cotisations à la CNRPS, et à la CNAM, du non-paiement des loyers de ses sièges centraux et régionaux, et du non-entretien des équipements, ce qui suscite l’inquiétude sur le sort des données personnelles incluses dans les dossiers.

Les dénonciateurs de la corruption sont également lésés, et sont restés sans protection depuis la suspension de l’instance, étant donné qu’elle est la seule habilitée à les protéger, conformément à la loi organique de 2017.

Le gel de l’instance a été, également, accompagné du gel de « la loi portant sur la déclaration des acquis et des biens » des hauts fonctionnaires de l’Etat et autres. Les opérations d’investigation qui concernent des dossiers extrêmement importants se sont arrêtés. Idem pour les projets de bonne gouvernance que l’instance a commencé avec les ministères, ce qui a porté préjudice à l’argent public.

