Tunisie : Les chiffres du Coronavirus du 18 au 24 juillet 2022

La Tunisie continue à faire face à cet énième rebond épidémique du Coronavirus, dans cette vague estivale alimentée par les sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5.

Les autorités sanitaires n’ont pas décidé de mesures de prévention ou de restrictions particulières, mais ont juste rappelé les règles de bon usage face au Covid-19, soit le port du masque dans les espaces fermés, l’aération de ceux-ci et l’application des protocoles sanitaires.

Le ministère de la Santé intensifie, pour sa part, l’envoi des SMS pour inciter les Tunisiens à se faire administrer la dose de rappel, non seulement les plus de 60 ans, les catégories vulnérables et celles souffrant de maladies chroniques, mais aussi les quinquagénaires, ceux ayant reçu la 2ème dose il y a 4 mois ou plus.

Entretemps, les chiffres se maintiennent à un seuil élevé. Le ministère de la Santé fait état, ce mardi 26 juillet 2022, de 14 323 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 pendant la période du 18 au 24 juillet 2022, après la parution des résultats de 37 668 analyses réalisées, soit un taux de positivité de 38,02 %.

Le bilan cumulé s’élève à 1 128 693 contaminations, sur un ensemble de 4 840 957 analyses en laboratoire.

Quelque 26 112 malades ont été déclarés rétablis pendant la même période, ramenant le total à 1 097 938 guérisons.

La pandémie a fait 78 nouveaux décès au cours de la semaine en question, et 29 041 au total, depuis son avènement.

Les établissements de soins publics et privés ont accueilli 175 nouveaux malades infectés au virus pendant la semaine en question.

