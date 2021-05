Tunisie : Les conditions d’entrée des arrivants en bateau à partir de demain samedi (OMMP)

L’office de la Marine Marchande et des Ports applique à partir de demain samedi 22 Mai jusqu’au 06 Juin de nouvelles mesures, pour les passagers arrivant en Tunisie à bord de traversées maritimes :

*S’assurer que les passagers détiennent lors de l’enregistrement et avant l’embarquement, au port étranger, d’une analyse RT-PCR négative, à condition qu’elle ne dépasse pas les 72 heures, à l’arrivée au port tunisien ; cette disposition excepte les enfants de moins de 12 ans ;

*Les passagers devront se soumettre à un confinement obligatoire et se diriger à l’hôtel directement à la sortie du port ;

*Le confinement obligatoire ne s’applique pas aux arrivants, disposant d’une autorisation du ministère de la Santé.

Les transporteurs maritimes et les passagers devront appliquer les dispositions du protocole sanitaire, et s’en tenir aux règles d’autoprotection, notamment le port du masque, la distanciation, les mesures de stérilisation, et de propreté tout au long de la traversée et au niveau des points de passage.

Gnetnews