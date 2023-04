Tunisie : Les conditions et empêchements de la candidature aux prochaines élections examinés lors d’une réunion ISIE/ Cour des comptes

Une réunion s’est tenue ce mercredi 05 avril 2023, entre l’instance supérieure indépendante pour les élections et la Cour des comptes, dans le cadre des rencontres organisées par l’ISIE avec les différents organismes de l’Etat, en prévision des prochains rendez-vous électoraux.

Cette séance de travail a été consacrée à l’examen des conditions et empêchements de la candidature, notamment pour ceux qui sont privés de se porter candidat, pour avoir fait l’objet de jugements définitifs émis par la Cour des comptes, pour infractions financières et électorales, et ce à la lumière de la parution de deux décrets-lois n’o 8 et n’o 10 de l’année 2023, et en prélude à la publication des décisions réglementaires nécessaires par l’instance.

Cette rencontre a réuni le président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar et ses collaborateurs, d’un côté, et le représentant de la Cour des comptes, Sami Nouisser de l’autre.

Gnetnews