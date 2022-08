Tunisie : Les conventions signées avec le Japon ont une forte valeur ajoutée (Ben Abbès)

Le président de la chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-japonaise, Hédi Ben Abbès, a affirmé que la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, a été une réussite.

Dans un entretien avec Shems, il a suggéré la création d’une commission de suivi des 225 projets posés sur la table de la Ticad VIII, et d’œuvrer à les concrétiser et à les réaliser, signalant que la Ticad 06 au Kenya n’a donné ses fruits qu’en 2022.

Il a affirmé que les conventions conclues entre la Tunisie et le Japon ont une forte valeur ajoutée, expliquant que les Japonais sont attachés au respect de l’environnement, et à l’impact social des projets sur les citoyens.

Il a regretté que le secteur privé de Tunisie n’ait pas apporté son aide, tout autant que les organisations le représentant qui ne sont pas intervenues, avec tout leur poids, pour préparer la conférence.

Ce faisant, le président de la chambre tuniso-japonaise a appelé à créer un climat d’investissement incitatif.

Il a mis l’accent sur la nécessité de la simplification des procédures administratives, et de la facilitation des législations, considérant que la Tunisie n’est pas encore entrée au 21ème siècle.

De nombreuses législations et procédures remontent aux années soixante et soixante-dix du siècle dernier, a-t-il dit, estimant que la solution réside, aujourd’hui, dans l’ouverture du pays à l’investissement tunisien et étranger.

Gnetnews