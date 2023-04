Tunisie : Une séance ministérielle planche sur les crimes liés aux réseaux sociaux

Les crimes liés aux réseaux sociaux ont été au centre d’une séance ministérielle tenue hier, mardi 04 avril à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La réunion a porté sur « la manière de traiter ce type de crimes, ceux inhérents aux pages incitatives et aux comptes fictifs sur les réseaux sociaux ; aux fuites des documents administratifs et des secrets professionnels à travers ces réseaux, ainsi qu’au piratage des pages officielles en en créant d’autres fictives, et analogues aux pages des organismes de l’Etat et des personnalités officielles », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Ont été présents à cette rencontre Leïla Jeffal, Imed Mémiche, Kamel Feki et Nizar Néji, respectivement, ministre de la Justice, ministre de la Défense nationale, ministre de l’Intérieur, et ministre des technologies de la Communication, ainsi des cadres des ministères concernés.

Gnetnews