Tunisie : Les députés pointent l’absence de la planification au sein du ministère de l’Economie

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, ce vendredi 24 novembre le projet de budget 2024 du ministère de l’Economie et de la Planification à 120 voix favorables, 09 abstentions et 09 oppositions.

Lors du débat général, les députés ont appelé à un changement de la stratégie, des orientations et des priorités de ce ministère, pointant l’absence du volet planification en son sein. Chose qui explique, à leurs yeux, les soubresauts de l’économie nationale, face à chaque crise et ce des décennies après l’indépendance ; outre la lenteur en matière de réalisation des projets.

Ils ont suggéré un diagnostic scientifique des exigences de l’heure, et des priorités en termes de développement.

Les élus ont, également, déploré l’absence d’une vision économique claire et d’une orientation aidant à promouvoir les secteurs agricole et industriel, à s’affranchir de la dépendance alimentaire, et à parvenir à la souveraineté nationale dans les secteurs stratégiques.

Gnetnews