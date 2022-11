Tunisie : Les dernières évolutions en matière de diagnostic et de thérapie des cancers féminins en débat

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a ouvert ce vendredi 11 novembre 2022 à Tunis, les travaux de la Sixième conférence internationale, « Memago », organisée par la société tunisienne d’Oncologie, en partenariat avec l’association de carcinologie du Moyen-Orient et de la Méditerranée.

Le congrès s’articule autour des dernières évolutions en matière de diagnostic et de thérapie des cancers féminins, à l’instar du cancer du sein, du cancer de l’utérus, celui des ovaires, et ce en collaboration de spécialistes de Tunisie, des pays méditerranéens, des Etats-Unis, de l’Europe et du Japon.

La conférence permettra à un groupe de jeunes médecins de présenter leurs travaux de recherche dans le domaine des tumeurs féminines, et des tumeurs du sein.

Le ministre de la Santé a réitéré l’importance du dépistage précoce des maladies carcinologiques, et la conjugaison des efforts entre les professionnels de santé, les associations et organisations de la société civile, pour sensibiliser à la nécessité d’éviter les facteurs de risque, à procéder au dépistage précoce du cancer du sein et autres, ce qui permettra d’augmenter les chances de guérison.

Gnetnews