Tunisie : Les différends sont substantiels autour de la levée de la subvention et le gel des salaires pendant 5 ans » (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé qu’ils étaient « les tenants d’un dialogue responsable et sérieux, et qu’il n’y a d’autres choix aujourd’hui devant nous que celui de sauver le pays ».

Intervenu hier soir, lundi au JT d’el-Wataniya, Taboubi a averti que « le temps s’est, aujourd’hui, terminé, et on ne devrait pas laisser le pays s’effondrer devant nous, réitérant que l’UGTT est une force de bien, de sens patriotique et de responsabilité ».

Noureddine Taboubi qui vient d’être réélu pour un troisième mandat à la tête de l’UGTT a indiqué qu’une rencontre allait le réunir avec le chef de l’Etat, signalant que « tout responsable qui fait des concessions pour la patrie, ce n’est pas une faiblesse, mais une volonté politique et une forte personnalité réelle ».

« La stabilité politique est la clef de toutes les problématiques, dont celles économiques et sociales », a-t-il assuré, promettant une attitude positive de son organisation, si son appel au dialogue était approuvé.

Le chef de la centrale syndicale a ajouté que « les différends sont substantiels, s’il est question de lever la subvention face à la faiblesse des salaires, la cherté de la vie et une pauvreté grandissante ».

« Personne n’accepterait le gel des salaires pendant 5 ans et la levée de la subvention, étant donné que cela crée des tensions sociales ».

Il a encore indiqué que son organisation était « ouverte pour la réforme des entreprises publiques qui sera menée par le gouvernement ».

Le SG de l’UGTT, fraîchement réélu, a annoncé que la première réunion du nouveau bureau exécutif allait avoir lieu jeudi prochain, pour traduire les grandes lignes de la prochaine période, signalant qu’ils allaient œuvrer pour un équilibre entre les dimensions nationale et sociale.

Il a par a ailleurs appelé « le président de la république à revoir certaines questions, et les composantes politiques à faire des pas, en vue d’une lecture autocritique ».

Kaïs Saïed avait adressé hier un message de félicitations à Noureddine Taboubi pour sa reconduction à la tête de la centrale syndicale.

Le chef de l’Etat avait salué en l’UGTT « un partenaire agissant, à l’avant-garde des forces nationales qui contribueront à faire face aux défis auxquels se heurte la Tunisie en cette étape critique de son histoire ».

Gnetnews