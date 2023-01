Tunisie : Les distributeurs des bouteilles de gaz domestique renoncent à la suspension de leurs activités les 30, 31 janvier et le 01er février

La chambre syndicale nationale des distributeurs des bouteilles de gaz domestique annonce ce lundi, 30 janvier, l’annulation de la décision de suspension de l’activité qu’elle avait prise, et ce à l’issue de séances de négociations qui se sont tenues dimanche matin et ce lundi, entre ses représentants et des responsables du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Les deux parties sont parvenues, lors d’une séance tenue en présence de la ministre de l’Industrie, Neïla Gongi, du président de l’UTICA, Samir Majoul, et de responsables du ministère du Commerce, à un accord sur les revendications des professionnels, indique la chambre syndicale relevant de l’UTICA, dans un communiqué.

L’activité de distribution du gaz domestique se poursuivra, normalement, après le renoncement à cet arrêt d’activités, qui était prévu les 30, 31 janvier et le 01er février 2023, précise-t-elle.

