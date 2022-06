Tunisie : Les Emirats appuient « l’action sincère » de Saïed, et se disent disposés pour plus de partenariat et d’investissement

Le président Kaïs Saïed a reçu hier, mardi 14 Juin 2022, à Carthage, cheïkh Chkhbout Ben Nahiane al Nahiane, membre du conseil des ministres et ministre d’Etat au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale aux Emirats arabes unis.

Le chef de l’Etat a adressé ses remerciements à l’Etat émirati, pour son « soutien à la Tunisie dans différents domaines, et ce partant de la foi commune de la profondeur des relations historiques entre les deux pays et de la nécessité de renforcer les liens de fraternité et de les diversifier, au service de l’intérêt des deux pays ».

Saïed a passé en revue « les efforts déployés par la Tunisie, en vue d’instaurer un climat d’investissement propice », exprimant les dispositions du pays « à construire de nouveaux partenariats avec l’Etat des Emirats la prochaine période, outre la consolidation de la coopération économique, et la relance de la cadence des échanges commerciaux et de coopération technique, en vue de hisser les relations bilatérales aux plus hauts niveaux ».

« Les Emirats sont déterminés à appuyer l’action sincère menée par le chef de l’Etat, au profit du peuple tunisien », a indiqué le responsable émirati.

Chakhbout Ben Nahiane al-Nahiane a exprimé l’engagement historique de son pays « à se tenir aux côtés de la Tunisie, à la soutenir, à appuyer les efforts de développement et à promouvoir l’action commune, partant de sa foi de la communauté des destins ».

La Tunisie dispose de tous les attributs incitant à l’investissement, a-t-il souligné, exprimant les dispositions de son pays à trouver « de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement en Tunisie, dans des domaines d’intérêt commun ».

Gnetnews