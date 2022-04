Tunisie : Les employés des commerces autorisés à travailler après 22 heures, à compter de la mi-Ramadan

La Chambre nationale du commerce des tissus et prêt-à-porter au détail a indiqué que les employés des commerces sont autorisés à travailler après 22 heures, sur l’ensemble du territoire de la République, et aussi les jours de repos hebdomadaire, et ce tout au long de la deuxième moitié du mois de Ramadan.

La décision de la chambre intervient compte tenu du caractère spécial du Ramadan, et de l’activité commerciale au cours de la deuxième moitié du mois saint, en prévision de l’Aïd el-Fitr.

La chambre appelle l’ensemble des commerçants dans le secteur des textiles et prêt-à-porter dans tous les gouvernorats à ouvrir leurs locaux la nuit, à compter de la mi-Ramadan (Lilet Enoss), qui correspond à demain vendredi 15 avril.

La chambre exhorte les commerçants à tâcher à maîtriser les prix, à tenir compter du pouvoir d’achat, et à accorder des baisses facultatives de 10 % sur les vêtements des enfants, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

Gnetnews