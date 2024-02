Tunisie : Les entreprises de textile implantées à Bizerte en difficulté, le gouverneur promet des solutions

Les moyens susceptibles d’appuyer les entreprises de textile implantées à Bizerte, lesquelles se heurtent à des difficultés ont constitué les principaux axes de la séance de travail, qui s’est tenue, ce vendredi, au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur de Bizerte, du président de la fédération du textile et prêt-à-porter du gouvernorat, ainsi que des professionnels du secteur.

Les problèmes et préoccupations à caractère régional ou local seront examinés, rapidement, en collaboration avec les différents organismes concernés, et résolus à temps, ce qui est de nature à garantir la pérennité du tissu entrepreneurial, et à en consolider le rôle social et en termes de développement, a promis le gouverneur.

Les problèmes structurels seront examinés par les services centraux, en l’occurrence, les ministères et les institutions financières et administratives, a-t-il ajouté.

Après avoir écouté les difficultés que traverse le secteur et les entreprises implantées dans la région, le gouverneur a ordonné à l’unité d’encadrement des investisseurs à fixer et à préparer un inventaire détaillé sur les entreprises traversant des difficultés financières et autres, en collaboration avec la fédération du textile, ce qui est de nature à accélérer la résolution de leurs problèmes.

Gnetnews