Tunisie : Les établissements hospitaliers entament l’utilisation de la carte Labes

Le Directeur de l’organisation et de la qualité à la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), Fethi Chetouane, a indiqué que 92 établissements hospitaliers publics, universitaires, régionaux et locaux, six polycliniques ont commencé l’utilisation de la carte « Labes ».

Dans un entretien ce jeudi avec Shems, le responsable a indiqué que toute personne en possession de la carte Labes, pourrait la présenter, sans avoir besoin de la carte en papier.

Les établissements hospitaliers ont été dotés d’un lecteur de carte, il est impossible que les détenteurs de carte Labes soient rejetés, a-t-il souligné, sans exclure que des exceptions soient enregistrées.

La caisse a entamé depuis le début de l’année en cours, une étape expérimentale de l’utilisation de cette carte par les médecins de famille à Bizerte, Médenine, Djerba, et Sfax, il existe, actuellement, 60 médecins de famille utilisant cette carte, a-t-il indiqué.

Le responsable a fait savoir que plus d’un million 600 mille cartes ont été distribuées, mais la moitié des cartes se retrouvent encore dans les bureaux de poste.

Gnetnews