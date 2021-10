Tunisie : Les Etats-Unis font confiance au gouvernement actuel, et vont l’appuyer la prochaine période (John Kerry)

L’ex-chef du département d’Etat et émissaire US pour le Climat, John Kerry, a déclaré ce lundi 25 octobre à Ryadh, que « les Etats-Unis font confiance au gouvernement actuel, et vont l’appuyer à la prochaine période ».

Dans une déclaration médiatique à Ryadh, à l’issue d’une rencontre avec Najla Bouden, relayée par la TAP, il a indiqué que « les Etats-Unis seront aux côtés de la Tunisie, et la concertation est en cours entre les deux parties au sujet de la nature du soutien qui lui sera présenté ».

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, prend part les 25 et 26 octobre 2021, aux travaux de la première édition du Sommet du Moyen-Orient vert, qui se tient à l’initiative de l’Arabie Saoudite.

Najlà Bouden a, par ailleurs, rencontré son homologue marocain, Aziz Akhannouch.

