Tunisie : Najla Bouden en Arabie Saoudite, pour mobiliser des fonds pour le budget ?

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, est arrivée dimanche 24 octobre 2021 à Ryadh, en Arabie, Saoudite, pour participer au Sommet du Moyen-Orient vert, qui se tient dans sa première édition.

La locatrice de la Kasbah a été accueillie, à sa descente d’avion à l’aéroport international du Roi Khaled, par l’émir Mohamed Ben Abderrahman ben Abdelaziz, sous-préfet de Ryadh, et l’ambassadeur de Tunisie au Royaume saoudien, Hichem Fourati, annonce la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Najla Bouden est accompagnée dans sa visite qui se poursuit jusqu’à demain mardi, par Othman Jarandi et Leïla Chikhaoui, respectivement ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger ; et ministre de l’Environnement.

La Tunisie est, entre autres, en négociation avec l’Arabie Saoudite pour mobiliser des fonds pour son budget ; la visite de la cheffe du gouvernement s’inscrirait, aussi, dans le cadre d’un éventuel accord financier entre les deux pays.

Gnetnews