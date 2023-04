Tunisie : Les Etats-Unis saluent les garanties donnÃ©es par la justice tunisienne aux diplomates Ã©trangers

Tunisie : Les Etats-Unis saluent les garanties données par la justice tunisienne aux diplomates étrangers

Les Etats-Unis saluent « la confirmation par la justice tunisienne, que les diplomates étrangers bénéficient de la protection, en vertu de la loi, et conformément aux conventions internationales ».

Dans un communiqué paru, ce mercredi 05 avril sur la page officielle de l’ambassade US à Tunis, le département d’Etat américain « se félicite, par ailleurs, de l’engagement à assurer un meilleur climat pour les diplomates afin qu’ils accomplissent leurs missions ».

Washington « réitère, néanmoins, sa préoccupation envers l’arrestation de personnalités politiques, et la poursuite de leur détention, et joint sa voix aux Tunisiens réclamant un processus judiciaire équitable et transparent pour tous ».

Le parquet avait assuré récemment, par la voix de la porte-parole officielle du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, les missions diplomatiques accréditées en Tunisie qu’elles sont sous la protection de la loi, de l’Etat et de ses institutions, conformément aux conventions internationales.

« La Tunisie demeurera un pays de droits, de libertés, et de suprématie de la loi, et qui ; plus est, ouvert sur le monde et est un lieu de rencontres de toutes les civilisations », avait-il affirmé.

Gnetnews