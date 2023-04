Tunisie : RÃ©vÃ©lations du pÃ´le judiciaire de lutte contre le terrorisme dans l’affaire du complot contre la sÃ»retÃ© de l’Etat

Tunisie : Révélations du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme dans l’affaire du complot contre la sûreté de l’Etat

La porte-parole officielle du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et substitut du procureur de la république, a déclaré que « les investigations commencent à révéler les parties qui se tiennent derrière des pages suspectes ayant fait fuiter des captures d’écran d’échanges sur les réseaux sociaux, fuités de l’enquête relative aux gardés à vue, dans l’affaire de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de le l’Etat ».

Dans un communiqué, relayé par la TAP, la même source indique que les investigations ont, également, dévoilé les parties ayant fourni, les informations et les documents à ces pages, signalant que toute partie ayant enfreint la loi, en assumera la totale responsabilité, s’agissant « de salir les institutions de l’Etat et de la tentative d’en attenter à ses relations diplomatiques avec l’étranger ».

La porte-parole a considéré que « ces pages vendues » ont tenté de faire usage de ces fuites illégales en vue d’impacter les relations de l’Etat tunisien avec l’étranger.

« Ces page font l’objet d’investigations au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme pour avoir publié des informations erronées, révélé l’identité de personnes protégées, avoir fuité des copies d’instructions confidentielles, et attenté aux relations diplomatiques de l’Etat, ce sont tous des crimes passibles de poursuites en pénal », a-t-elle considéré en substance.

Les fuites relayées sur les réseaux sociaux comprennent une tentative de certains accusés dans le dossier de complot contre la sûreté de l’Etat, d’exploiter leurs relations pour entrer en contact avec des parties diplomatiques étrangères, dans une tentative désespérée de faire croire qu’elles les soutiennent dans leurs plans visant à comploter contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, a-t-elle ajouté.

La porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a, par ailleurs, affirmé que « le pouvoir judiciaire est totalement indépendant, en matière d’accomplissement de ses missions, et refuse d’être entraîné dans des tentatives vouées à l’échec, visant à compromettre les relations de l’Etat tunisien avec des pays amis ».

La porte-parole a adressé aux différentes missions diplomatiques en Tunisie, un message au nom du parquet selon lequel, elles sont sous la protection de la loi et de l’Etat, dans ses différentes institutions, conformément aux conventions internationales.

« La Tunisie demeurera un pays de droits, de libertés, et de suprématie de la loi, et qui ; plus est, ouvert sur le monde et est un lieu de rencontres de toutes les civilisations », a-t-elle souligné.

Des personnalités politiques, des responsables de partis et autres ont été placés en détention préventive, dans l’affaire du complot contre la sûreté de l’Etat.

Gnetnews