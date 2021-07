Tunisie : Les festivals de Carthage et de Hammamet seront organisÃ©s sans la prÃ©sence du public

Tunisie : Les festivals de Carthage et de Hammamet seront organisés sans la présence du public

Le ministère des Affaires culturelles a décidé d’organiser les festivals de Carthage et de Hammamet sans la présence du public, en adoptant les techniques de diffusion numérique, et ce à partir de la mi-août.

Au terme d’une séance de travail tenue hier mercredi 14 juillet, consacrée à l’examen des répercussions du Coronavirus sur l’activité culturelle et l’organisation des festivals et manifestations culturelles, il a été, par ailleurs, décidé de renoncer aux spectacles internationaux, programmés dans le cadre des festivals de Carthage et de Hammamet, et de se limiter aux spectacles tunisiens, en diversifiant et en enrichissant la programmation.

Les dispositions portent, également, sur l’amélioration des aspects technique et logistique pour garantir la qualité des œuvres diffusées selon le mode digital, et l’incitation des comités d’organisation des festivals d’été à opter pour des moyens de communication modernes, dans leur programme, tout en prenant en considération l’évolution de la situation épidémique.

Le ministère promet des mesures sociales d’accompagnement pour les artistes et créateurs au cours de cette période, en coordination, notamment, avec les ministères des Finances et des Affaires sociales.

Gnetnews