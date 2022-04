Tunisie : L’UTAP met en garde contre « l’effondrement des filières agricoles »

L’UTAP exprime sa vive préoccupation envers « les difficultés grandissantes, auxquelles se heurtent les filières de production agricole menacées d’effondrement, du fait de la hausse du coût et des répercussions des changements climatiques ».

L’organisation agricole exprime son « mécontentement » envers « l’ignorance de l’autorité de tutelle des préoccupations des agriculteurs, et des pêcheurs ».

Elle dit son étonnement envers « la politique unilatérale et non participative du gouvernement », en matière de traitement des dossiers.

Le bureau exécutif appelle, dans ce cadre, ses structures locales et régionales « à poursuivre la défense des droits des agriculteurs et pêcheurs ».

L’UTAP affirme « le rôle stratégique du secteur de l’agriculture et de la pêche en matière de mise à disposition de la production, de souveraineté alimentaire, de consolidation des attributs de notre sécurité et la relance du développement, ce qui fait de la promotion de ce secteur un fait national et un défi collectif ».

Elle appelle le gouvernement « à impliquer les agriculteurs et les pêcheurs, à travers leur organisation dans un dialogue national et global, visant à sauver le pays et à concevoir une vision réformatrice prospective, et à la développer sur les plans économique et social ».

