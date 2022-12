Tunisie : Les grands projets en matiÃ¨re de transport et de logistique au centre dâ€™une sÃ©ance ministÃ©rielle

Tunisie : Les grands projets en matière de transport et de logistique au centre d’une séance ministérielle

Les grands projets publics en matière de transport et de logistique, notamment le projet du port en eaux profondes à Enfidha, et la zone logistique au même endroit ont été au centre d’une séance de travail ministérielle ce week-end, tenue à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La réunion ministérielle a planché sur « l’état d’avancement de ces projets, et leurs principaux enjeux stratégiques dans le domaine de transport maritime, en réponse aux besoins du commerce extérieur et aux exigences socioéconomiques, en vue d’attirer les investissements nationaux et étrangers, à travers l’instauration d’un port d’une nouvelle génération selon les meilleurs standards internationaux », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

La locataire de la Kasbah a mis l’accent sur « l’importance de ce projet, et son importante rentabilité en termes de développement et de création d’emploi directs et indirects ».

Il contribuera, également, au rayonnement des régions intérieures, et au développement des transactions commerciales dans l’espace méditerranéen vers le continent africain, a-t-elle ajouté en substance.

Gnetnews