Tunisie : Les hypermarchÃ©s et supermarchÃ©s annoncent une baisse des prix de plusieurs produits de consommation

Tunisie : Les hypermarchés et supermarchés annoncent une baisse des prix de plusieurs produits de consommation

La Chambre syndicale nationale des grandes surfaces, relevant de l’UTICA, représentant les enseignes Carrefour, Monoprix, Géant et Magasin Général…a décidé de baisser les prix de plusieurs prix de consommation de base.

La décision de ladite chambre intervient « en signe d’adhésion à l’effort national, suite à l’appel du président de la république de revoir les prix à la baisse dans ces circonstances exceptionnelles que vit la Tunisie », souligne-t-elle dans un communiqué rendu public dimanche.

Le chef de l’Etat avait appelé, au milieu de semaine, les commerçants de gros et de détail à baisser les prix, à ne pas exploiter cette conjoncture critique et difficile à réaliser des gains, et à se garder des pratiques spéculatives.

« Toute spéculation sera confrontée par une application stricte de la loi », a-t-il averti lors d’une rencontre avec le président de l’organisation patronale, Samir Majoul, prônant la solidarité et l’entraide entre les Tunisiens pour surmonter les difficultés et relever les défis.

Gnetnews