Tunisie : Les jeunes de 20 ans et plus devront s’inscrire pour le service national (ministère de la Défense)

Le ministère de la Défense nationale appelle les jeunes, nés le 2ème trimestre de l’année 2003, et ceux nés les années précédentes, n’ayant pas régularisé leur situation envers le service militaire, que le quota de conscription 2023/2 commence à partir du jeudi 01er juin 2023, et se poursuit jusqu’au vendredi 07 juillet 2023.

Le ministère appelle les jeunes concernés à se présenter, de leur propre gré, aux centres régionaux ce conscription et de mobilisation, dans les gouvernorats de Tunis, Sousse, Béjà, Gabès et Kasserine, munis de la carte d’identité nationale.

Pour plus d’informations, la direction générale de la circonspection et de la mobilisation pourrait être contactée aux numéros figurant sur le communiqué ci-dessous, sur l’adresse électronique : dgcm@defense.tn, son site interactif, pour les situations d’ajournement et d’exemption au www.services.defense.tn/Tajnid/.