Tunisie : Le logement social au centre d’une rencontre entre la ministre de l’Equipement et une délégation du fonds saoudien pour le développement

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a reçu, ce lundi 29 Mai, une délégation du fonds saoudien pour le développement, au sujet des projets financés par ledit fonds liés au programme spécifique du logement social dans différents gouvernorats de la république, ainsi que les deux projets de protection du Nord de Tunis et de Gabès contre les inondations.

Le ministère de l’Equipement tend en coordination avec l’ensemble des ministères concernés et les gouverneurs à aplanir tous les problèmes en suspens dans le domaine du logement social, en tâchant d’établir les listes définitives des bénéficiaires, et procéder à la remise des clefs dans les délais les plus proches, a souligné, en substance, la ministre.

Le FSD a salué, pour sa part, les efforts déployés en vue de régler les difficultés, affirmant la poursuite du soutien du Fonds à la Tunisie, dans tous les secteurs, notamment le domaine d’intervention du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, du fait de son lien direct avec l’amélioration du quotidien du citoyen, indique, ce soir, le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Gnetnews