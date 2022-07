Tunisie : Les magistrats décident la levée de la grève dans les tribunaux, et annoncent des concertations pour d’autres actions militantes

La coordination des trois structures judiciaires a entériné la décision de suspension de l’arrêt du travail dans les tribunaux, à titre temporaire, prise le 30 juin 2022, appelant l’ensemble des magistrats à s’y conformer. Le travail devrait ainsi reprendre normalement ce lundi 04 juillet 2022, dans les tribunaux.

Dans un communiqué rendu public hier, dimanche 03 juillet 2022, la coordination annonce « le démarrage de concertations élargies au sujet des autres formes militantes, en vue de poursuivre les actions avec l’arrivée des vacances judiciaires, dans le cadre de l’unité des rangs judiciaires ».

La coordination affirme « la réussite des mouvements des magistrats, menés dans le cadre de l’unité des rangs, en défense de la dignité et de l’indépendance de la magistrature », adressant « ses remerciements à l’ensemble des magistrats judiciaires, administratifs et financiers, pour leur résistance en vue de faire entendre leur voix, lever tout équivoque sur la justice de leur cause, et éclairer la lanterne de l’opinion publique, sur la faute flagrante de la démarche du pouvoir exécutif, en matière de réforme de la justice ».

« Les magistrats sont parvenus à convaincre que leur cause est juste dans ses dimensions nationale et humaine, et à révéler la vérité sur l’atteinte contre la magistrature, à travers la boucherie des révocations, ce qui leur a valu un large soutien aux niveaux local et international et a rompu leur isolement », indique-t-elle.

La coordination exprime sa « totale solidarité avec les magistrats en grève, et affirme sa poursuite de les encadrer et d’en suivre la situation ».

Les magistrats ont observé un mois de grève, en reconduisant la suspension du travail dans les tribunaux pendant quatre semaines consécutives, en signe de contestation contre « le décret-loi n’o 35 et le décret présidentiel n’ 516 de l’année 2022 portant révocation de 57 magistrats, en dehors des processus disciplinaires, et sans garantir le droit de défense ».

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait appelé vendredi dernier, en présence d’associations de la société civile et d’organisations nationales, les magistrats « à lever leur grève et à reprendre le travail« , ce à quoi le président de l’association des magistrats tunisiens, Anas Hmaïdi a promis de répondre positivement.

Gnetnews