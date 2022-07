Tunisie : Taboubi appelle les magistrats à lever la grève, Hmaïdi promet de réagir positivement

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé les magistrats en grève, en protestation contre la parution du décret présidentiel portant révocation de 57 magistrats, de reprendre le travail à compter de lundi prochain.

Lors d’une rencontre vendredi, au club des juges à la Soukra, entre les représentants des structures syndicales et une délégation de la société civile et présidents des organisations nationales (FTDES, SNJT, et association tunisienne des femmes démocrates), le chef de la centrale syndicale a appelé les magistrats en grève, à reprendre le travail, exprimant « la solidarité de l’UGTT avec leur militantisme, dans la défense de l’indépendance du pouvoir judiciaire », rapporte la TAP.

Taboubi a incité les magistrats observant une grève de la faim « à suspendre leur grève et à opter pour d’autres actions militantes, pour éviter la dégradation de leur état de santé ».

Il a appelé le pouvoir exécutif « à s’écarter des règlements de compte », estimant que celui-ci « a contribué, consciemment ou inconsciemment, à tendre à détruire la magistrature ».

Le président de l’association des magistrats tunisiens, Anas Hmaïdi, a promis que l’instance des structures judiciaires, qui va se réunir à la fin de cette semaine, allait interagir positivement avec la demande de Taboubi de lever la grève, fustigeant ce qu’il a qualifié « d’injustice sans précédent », ayant visé les magistrats du fait du décret de révocation.

Les magistrats ont reconduit une suspension du travail dans les tribunaux pour la 4ème semaine consécutive.

A noter que la nouvelle constitution parue hier, au Journal Officiel, proscrit le droit de grève aux magistrats, et évoque une fonction judiciaire et non un pouvoir ; un concept utilisé également pour les autres pouvoirs législatif et exécutif.

