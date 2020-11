Tunisie : Les magistrats prolongent leur grÃ¨ve de 5 jours, et saluent la mÃ©moire de leurs collÃ¨gues dÃ©cÃ©dÃ©s des suites du Coronavirus

Tunisie : Les magistrats prolongent leur grève de 5 jours, et saluent la mémoire de leurs collègues décédés des suites du Coronavirus

Les magistrats ont décidé de prolonger leur grève de 05 jours, jusqu’au 04 décembre 2020.

Dans un communiqué rendu public dimanche 29 novembre, à l’issue de la tenue de son conseil national, en session extraordinaire, l’Association des magistrats tunisiens (AMT), évoque « une levée de la grève, aussitôt un accord signé fixant les solutions définitives et sérieuses aux revendications des magistrats ».

Les activités vitales et urgentes, les affaires à caractère terroriste, les demandes de remise en liberté sont exceptées de ce débrayage. Idem pour les travaux urgents liés à l’adoption du 32ème rapport annuel de la Cour des comptes, ainsi que les audiences consacrées aux affaires électorales, inhérentes à l’invalidation des résultats aux élections de 2018/2019, souligne en substance l’AMT.

Les magistrats s’insurgent contre « les déclarations du ministre de la Justice le 27 novembre devant la commission de la législation générale à l’Assemblée, marquées par l’emportement et l’absence de responsabilité, et fondées sur des supercheries autour de la situation matérielle et sanitaire des magistrats et des tribunaux tunisiens ».

L’AMT perçoit dans de tels propos « un rabaissement du pouvoir judiciaire et de sa position dans le régime démocratique ».

Les magistrats saluent la mémoire des martyrs du devoir judiciaire, Sonia Aridhi, et Khaled Abrougui, qui sont décédés des suites d’une contamination par le Coronavirus, sur leur lieu de travail.

