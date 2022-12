Tunisie : Les mesures fiscales de la loi de finances impacteront le pouvoir d’achat et la compÃ©titivitÃ© des entreprises (Ben Salah)

Tunisie : Les mesures fiscales de la loi de finances impacteront le pouvoir d’achat et la compétitivité des entreprises (Ben Salah)

Le président du Conseil national de l’ordre des experts comptables, Walid Ben Salah, a déclaré, ce jeudi 29 décembre 2022, que les mesures fiscales inscrites dans la loi de finances 2023, auront un impact direct sur le pouvoir d’achat et sur la compétitivité des entreprises, prévoyant une augmentation des prix des différents produits, et la hausse de l’inflation à un taux supérieur que les estimations gouvernementales.

Intervenu ce jeudi 29 décembre sur Mosaïque, il a ajouté que « la baisse du volume de la subvention des produits de base de 1.2 milliards de dinars, requiert, forcément, une révision de leur prix, a fortiori que le montant alloué au titre des transferts de la subvention ne dépasse pas la moitié du montant, outre l’absence de clarté au sujet des catégories bénéficiant de ces transferts et leur nombre ».

Ben Salah prévoit « une hausse des tarifs de l’électricité et du gaz, ainsi qu’une révision périodique de la part de la STEG , outre des augmentations des prix du tabac et de l’alcool.

Il a, par ailleurs, supposé une augmentation de prix des autres produits, dont ceux homologués.

Le président des experts comptables prévoit, une hausse de l’inflation, de manière à ce qu’elle dépasse les prévisions du gouvernement, estimées à 10.5 %, du fait de la hausse de la pression fiscale.

Il a estimé que le taux de croissance annoncé dans la loi de finances et fixée à 1.8 %, comme étant extrêmement faible ; le plus faible depuis 2022 et les années précédentes. « Les mesures fiscales ne concordent pas avec l’objectif annoncé, en matière de consolidation de l’investissement et de polarisation des investisseurs étrangers », a-t-il dit.

« En comptant sur un budget d’investissement de 04 milliards de dinars (6,7 % du total de son budget), l’Etat ne pourrait être une locomotive pour l’investissement », considère-t-il.

Gnetnews