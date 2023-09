Tunisie : Les ministères du Tourisme et des Affaires religieuses œuvrent à mieux organiser le secteur de la Omra

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a déclaré que la diversification des offres relatives à la Omra (petit pèlerinage), et la hausse des intervenants dans ce secteur d’une année à l’autre, sont de nature à contribuer à l’amélioration du produit, et à garantir des prix plus compétitifs, lesquels devraient être étudiés, en tenant compte de la qualité des prestations rendues aux pèlerins, et en prenant en considération leur pouvoir d’achat.

Ouvrant en fin de semaine avec son collègue des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, la foire internationale de la Omra (petit pèlerinage), et du tourisme, le ministre a mis l’accent sur « l’importance de cette manifestation », laquelle est « une occasion de rassembler l’ensemble des intervenants dans le secteur de Tunisie et des pays arabes, notamment, du Royaume saoudien, d’améliorer la coopération entre les opérateurs, afin de mieux développer la Omra, et de présenter les dernières évolutions et développements technologiques, visant à en faciliter les procédures ».

Belhassine a souligné que « les services de son ministère œuvrent à être en phase avec les évolutions intervenues dans le secteur, et à développer, de concert avec l’ensemble des intervenants, notamment le ministère des Affaires religieuses, à améliorer l’organisation de la Omra (petit pèlerinage), vu son importance spirituelle et psychologique ».

Les deux ministères œuvrent à mieux organiser ce rite afin de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la prochaine saison de la Omra, rapporte, pour sa part, le ministère des Affaires religieuses.

La foire internationale de la Omra et du Tourisme a été organisée les 07 et 08 septembre, au palais des congrès de Tunis, par la fédération tunisienne des agences de voyage, avec la participation des agences de voyage, des compagnies aériennes, et des hôtels de Tunisie de plusieurs pays arabes.

Gnetnews