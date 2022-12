Tunisie : Les mosquÃ©es sont rÃ©servÃ©es Ã  lâ€™adoration de Dieu, la politique a ses espaces (ministre)

Tunisie : Les mosquées sont réservées à l’adoration de Dieu, la politique a ses espaces (ministre)

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a affirmé ce lundi, en marge d’une visite à Médenine, que « les mosquées sont impartiales, et se tiennent sur un pied d’égalité de tous les candidats aux législatives, auxquelles se prépare le pays ».

« Les mosquées ne sont pas un instrument de propagande, ou un outil pour propager un discours enflammé. Elles sont réservées à l’adoration de Dieu, leur gestion relève de l’Etat, la politique a ses champs et ses espaces », a-t-il souligné dans une déclaration médiatique, relayée par la TAP.

Il a indiqué qu »’aucune infraction en relation avec la campagne électorale n’a été relevée, en termes d’instrumentalisation des mosquées », signalant que « cela était rendu possible grâce à l’intelligence du peuple tunisien, et sa sagesse, en éloignant les mosquées de toute instrumentalisation, et le temporel du spirituel, afin de prévenir les dérives ».

Ce faisant, Chaïbi a fait savoir que « la limite d’âge de 65 ans a été levée cette année pour les pèlerins, avec l’augmentation de leur nombre, en le doublant par rapport à la dernière saison du pèlerinage, en atteignant 11 mille pèlerins ».

Le ministre a insisté sur le fait « d’œuvrer à faire réussir cette saison, à laquelle l’inscription a commencé le 18 novembre pour arriver à son terme le 18 décembre 2022, afin qu’elle soit une saison prometteuse, ayant pour crédo, la distinction ».

Gnetnews