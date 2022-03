Tunisie : Les participants Ã  la manifestation du 20 Mars appellent au retour du processus constitutionnel

Tunisie : Les participants à la manifestation du 20 Mars appellent au retour du processus constitutionnel

Une manifestation populaire a eu lieu hier, dimanche 20 Mars 2022, en commémoration du 66ème anniversaire de l’indépendance, à l’appel du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » et du mouvement Ennahdha.

Les manifestants à cette marche ont scandé des slogans hostiles à Kaïs Saïed.

Ils ont dénoncé « la dégradation de la situation sociale et politique que vit la Tunisie », faisant assumer la responsabilité au pouvoir en place.

Les participants à cette marche dont le point de ralliement était la place Bab Saâdoun de la capitale, vers la place du Bardo, ont réclamé l’abrogation des dispositions du 25 juillet 2021, et le retour au processus constitutionnel…

Ils ont par ailleurs réitéré leur refus de la consultation nationale, ses résultats et les décisions qui en découleraient.

Le nombre de participants à cette manifestation est diversement évalué : Selon les estimations sécuritaires, ce nombre serait estimé à 2 mille personnes, alors que manifestants, eux-mêmes, ont évoqué un nombre de 30 mille personnes.

« Nous saluons tous les appels au resserrement des rangs, en vue d’un dialogue national réel et participatif, dans le but de sortir de cette crise, rétablir le processus démocratique, et mener les réformes politiques, économiques, et sociales attendues par le peuple », a affirmé le chef de file du collectif Citoyens contre le Cour d’Etat, dans une déclaration à la TAP.

