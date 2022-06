Tunisie : Les pÃ¨lerins n’ayant pas terminÃ© les procÃ©dures de voyage dimanche seront supprimÃ©s de la liste (ministÃ¨re)

Tunisie : Les pèlerins n’ayant pas terminé les procédures de voyage dimanche seront supprimés de la liste (ministère)

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé hier, dimanche 19 juin, que les pèlerins n’ayant pas parachevé les formalités de voyage aux lieux saints pour l’accomplissement des rites du pèlerinage de l’an 1443 de l’hégire/ 2022, seront supprimés de la liste des pèlerins.

Les candidats au Hajj devaient terminer les procédures nécessaires dimanche auprès du guichet unique à la mosquée Malek Ibn Anas, à Carthage.

Le ministère avait appelé samedi l’ensemble des pèlerins n’ayant pas encore parachevé les formalités de voyages et inscrits sur les vols des 21 et 23 juin 2022, à le faire rapidement, au plus tard les 18 et 19 de ce mois.

« Tout défaillant qui ne se présente pas à ces deux dates, serait considéré comme renonçant définitivement à son droit au pèlerinage », a prévenu le même département.

Le ministère a rappelé que les pèlerins devaient présenter un test de dépistage négatif lié au coronavirus à l’aéroport datant de 72 avant la date du vol, en application des conditions sanitaires exigées par les autorités saoudiennes.

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, avait effectué vendredi 17 Juin, une visite inopinée au guichet unique à la mosquée Malek Ibn Anas à Carthage, pour s’enquérir des différentes prestations rendues aux pèlerins.

Le ministre a écouté les pèlerins et a résolu certains problèmes en suspens, a annoncé la nuit d’hier la même source.

