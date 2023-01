Tunisie : « Les pensions de retraite seront, désormais versées à temps et sans retard » (Zahi)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a affirmé que « les pensions de retraite allaient être désormais, versées à temps, et sans retard ».

Dans une déclaration médiatique, dimanche 08 janvier 2023, en marge de sa visite au gouvernorat du Kef où il a présidé une conférence à l’occasion de la journée arabe d’alphabétisme, il a assuré que « l’ensemble des retraités allaient bénéficier de leurs pensions, dans leur intégralité, dans les délais impartis ».

Il a été convenu avec les caisses sociales « de procéder au versement des pensions, dans les délais, à l’avenir », a-t-il souligné.

S’agissant des arriérés qui n’ont pas été versés, une séance a été tenue, dernièrement, entre la fédération générale des retraités, et le directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) avait débouché sur un accord à leur sujet, a-t-il indiqué, sans en donner plus de détails sur la nature et les dispositions.

Gnetnews