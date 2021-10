Tunisie : Vents violents, l’alerte maintenue pour la navigation et la pêche

La météo de ce mardi 26 octobre est marquée par une accalmie relative.

Les perturbations météorologiques vont diminuer d’intensité, avec de possibles pluies résiduelles dans certaines délégations du Nord.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit une détente au centre et au sud, la nuit prochaine.

Les vents demeureront, néanmoins, violents près des côtes est, avec une vitesse de 60 km/ heure, les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche.

La mer sera très agitée à l’est du pays, et agitée au Nord.

Les températures seront stationnaires avec des maximales comprises entre 15 et 20° au Nord et sur les hauteurs, et entre 22 et 26° dans le reste des régions.

