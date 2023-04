Tunisie : 18 gouvernorats concernés par les pluies les dernières 24 heures, le vent a atteint 162 km/ heure à Kasserine

Des pluies ont continué à s’abattre sur plusieurs gouvernorats du pays , au cours des dernières 24 heures. Ces précipitations ont concerné dix huit gouvernorats, dont Bizerte, Béjà, Jendouba, le Kef, Monastir, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Sousse, Nabeul, Tunis, Ariana, Kairouan, Zaghouan, Ben Arous, Mehdia, la Manouba et Sfax.

A Jenouba, Béni Mtir et le barrage de Bouhertma ont connu les quantités les plus importantes avec respectivement, 17 millimètres à , et 37 millimètres.

A Bizerte, c’est la délégation de Tinja qui a été la mieux arrosée avec 22 millimètres.

A Nabeul, Menzel Bouzelfa a enregistré 24 millimètres. A Siliana, 30 mm ont été enregistrés à la délégation de Bouarada.

Les autres régions ont connu des précipitations dans des quantités variables, au cours des dernières 24 heures, marquées par un vent violent ayant atteint 162 km/ heure à Kasserine.

Gnetnews

