Tunisie : Les pouvoirs publics récupèrent le site « Sbil Hamouda Bâcha », suite à une décision d’évacuation

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières annonce ce vendredi 25 février que ses services régionaux de la Manouba, ont récupéré un domaine public non agricole connu sous le nom « Sbil Hamouda Bâcha ».

La fontaine de Hamouda Bâcha est un édifice hydrique, situé dans un lieu stratégique à l’entrée principale de l’hôpital Mohamed el-Kassab à la Manouba, sur une superficie de 3160 m2.

Sa restitution à l’Etat intervient en exécution d’une décision d’évacuation, émise par le gouverneur de la région, en présence de représentants du ministère des Affaires culturelles, et des autorités locales et sécuritaires.

Ce site qui était « occupé par autrui », revêt « une importance capitale, du fait de l’emplacement et la valeur historique ». Il s’agit « d’un site historique classé, et est une fontaine créée par Hamouda Bâcha sur la route de la capitale Tunis, et la banlieue de la Manouba en 1792 », indique le ministère.

L’Institut national du patrimoine a pris possession de ce site, et s’est engagé à en assurer la meilleure exploitation possible, selon la même source.