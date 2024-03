Tunisie : Les pouvoirs rÃ©gionaux et locaux devraient remplir intÃ©gralement leur rÃ´le (KaÃ¯s SaÃ¯ed)

Tunisie : Les pouvoirs régionaux et locaux devraient remplir intégralement leur rôle (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est réuni hier, jeudi 28 Mars 2024 à Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité que l’administration, en général, soit au service des choix fixés par le peuple tunisien, étant donné que les décisions ne sont, souvent, pas mises en application, ou reportées sous prétexte du respect des procédures ; lesquelles sont prolongées ou écourtées, selon la volonté de celui qui en est chargé de l’exécution, rapporte la présidence dans un communiqué.

Kaïs Saïed a affirmé la nécessité que les pouvoirs régionaux et locaux remplissent, intégralement, leur rôle. Chaque responsable devra traiter les problèmes des citoyens, et être un exemple de vertu et de don de soi illimité.

Il ne devra échapper à tout responsable régional ou local, qu’il représente l’Etat, comme il devra être soucieux de son unité, et de la cohérence et la complémentarité de l’ensemble de ses institutions, a-t-il conclu.

Gnetnews