Tunisie : Les préparatifs des examens nationaux touchent à leur fin (ministre)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a affirmé hier, dimanche 21 Mai, que les préparatifs des examens nationaux ont touché à leur fin, rassurant les familles tunisiennes et les élèves des différents cycles d’enseignement, de la réussite de l’année scolaire.

Dans une déclaration médiatique, en marge des olympiades nationales de physique au centre national de formation et de développement des compétences à Carthage, le ministre a indiqué que le corps éducatif est pleinement disposé à faire réussir les examens nationaux.

Il a ajouté que le ministère était déterminé à faire réussir l’actuelle année scolaire, en mettant à disposition toutes les conditions propices, notamment, le parachèvement des projets d’amélioration de l’infrastructure et les travaux d’entretien et de maintenance, et la mise à disposition de tous les moyens requis.

S’agissant des négociations avec les fédérations de l’enseignement de base et secondaire, le ministre de l’Education s’est limité à rassurer tout le monde sur la réussite de l’année scolaire.

Gnetnews