Tunisie : Les préparatifs en cours pour la tenue de la Ticad au centre d’un entretien Saïed/ Jarandi

Les préparatifs en cours pour la tenue de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, ont été au centre d’une rencontre ce jeudi 25 août entre le président Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi .

Le chef de l’Etat a donné ses instructions au sujet de nombre d’affaires posées en Afrique et dans le monde.

« Il a été aussi question de l’approche tunisienne portant sur « le règlement de ces affaires afin que le continent africain et l’humanité sortent de la situation qu’elles ont connue et qui se poursuit, même si l’histoire et les moyens changent », rapporte un communiqué de la présidence.

Gnetnews