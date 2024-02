Tunisie : Les priorités agricoles et la sécurité alimentaire au centre d’une rencontre entre Belati et Couprie

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a rencontré hier, mercredi 07 février 2024, la directrice régionale pour l’Afrique du Nord, à l’Agence française de développement (AFD), Cécile Couprie. Une rencontre ayant porté sur la valorisation de la coopération entre le ministère et l’Agence dans différents domaines agricoles.

Le ministre a évoqué les défis du secteur agricole et ses priorités, en termes de promotion des filières de production, et leur pérennisation, outre la digitalisation et la gouvernance de la gestion des ressources naturelles, face au déficit hydrique, et aux répercussions des changements climatiques.

La directrice régionale de l’Afrique du Nord de l’AFD a, pour sa part, exprimé les dispositions de l’Agence, à poursuivre la coopération avec le ministère, et à mettre en oeuvre ses programmes et stratégies, en vue de réaliser la sécurité alimentaire.

Gnetnews