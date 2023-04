Tunisie : Les prisonniers politiques refusent de quitter la prison Ã  compter de ce jeudi 06 avril (ComitÃ© de dÃ©fense)

Tunisie : Les prisonniers politiques refusent de quitter la prison à compter de ce jeudi 06 avril (Comité de défense)

Le comité de défense des responsables politiques incarcérés, dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, indiquent que « ses clients ont décidé, à compter de ce jeudi 06 avril 2023, de refuser de quitter la prison, quels qu’en soit la raison ou le mobile ».

Dans un communiqué publié sur la page officielle Facebook, de l’activiste politique et avocat Samir Dilou, le comité de défense indique que cette décision a été prise par Sheïma Issa, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Khayem Turki, Jaouher Ben M’Barek, Abdelhamid Jlassi, Ridha Belhaj et Lazhar Lakremi, en signe de contestation contre l’attitude de « l’administration carcérale qui les fait transporter à bord d’un véhicule, appelé « voiture de la torture », à chaque fois qu’ils devraient sortir pour voir un médecin à l’hôpital, assister à une audience au tribunal, ou à une audition au bureau d’instruction ».

Il s’agit « d’un camion de moyenne taille destiné à l’origine au transport des criminels les plus endurcis et des terroristes les plus dangereux », indique le comité de défense dans son communiqué, signalant que « certains juges d’instruction ont constaté l’état de santé et l’état psychique dans lequel se trouve le prisonnier, une fois sorti de cette cage, où il est incapable de tenir sur les pieds ».

Le comité de défense ajoute, en substance, que ses clients maintiendront leur décision, jusqu’à ce que l’administration carcérale renonce à l’utilisation de ce moyen de locomotion, et en assure le transport à bord de véhicules normaux dont elle dispose, en vue d’en préserver l’intégrité physique et psychique.

Gnetnews