Tunisie : Les prix des produits alimentaires en hausse de 7,2 % en septembre (INS)

L’Institut national de la Statistique (INS) annonce ce mardi 05 octobre, que le taux d’inflation pour le mois de septembre est de 6,2 %, le même taux que celui d’août 2021.

En termes de glissement annuel, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont augmenté de 7.2 %, ceux des boissons alcoolisées et tabac de 19, 1 %, et les articles d’habillement et chaussures de 7,8%.

Les prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles se sont accrus de 5.1 %, et ceux des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer de 3,6 %.

Cette tendance haussière concerne d’autres prestations : santé, transport, communications, loisirs et culture, enseignement, restaurants et hôtels, biens et services divers…

Gnetnews