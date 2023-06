Tunisie : Les procÃ©dures seront accÃ©lÃ©rÃ©es pour remettre les logements sociaux de Siliana Ã  leurs propriÃ©taires

Tunisie : Les procédures seront accélérées pour remettre les logements sociaux de Siliana à leurs propriétaires

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, lundi 12 juin, une séance de travail consacrée à l’examen de l’élaboration des listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux dans le gouvernorat de Siliana.

Lors de cette réunion à laquelle ont été présents, notamment, le gouverneur de Siliana, et le directeur régional de l’équipement et de l’Habitat du gouvernorat, il a été question des moyens susceptibles d’accélérer les procédures en vue de l’établissement des listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux dans les délégations de Gaâfour et Bouarada, en vue de les remettre à leurs futurs propriétaires dans les délais les plus proches.

La ministre a recommandé la nécessité d’accélérer le parachèvement des constats et des enquêtes sociales nécessaires, afin que lesdites listes puissent être élaborées.

Elle a appelé les différents intervenants à coordonner leur action, pour préserver de telles habitations dans l’attente de les remettre à qui de droit.

Le gouverneur de Siliana a indiqué, pour sa part, que la commission régionale chargée du suivi du programme spécifique du logement social oeuvre à réunir toutes les conditions logistiques pour accélérer le parachèvement des mesures inhérentes à la remise de ces logements aux personnes concernées.

Gnetnews