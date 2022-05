Tunisie : Les producteurs expliquent les raisons de « la hausse forcée » des prix de l’alimentation pour bétail

La chambre nationale des fabricants des aliments pour bétail et les importateurs des matières premières annonce ce jeudi 12 Mai, « avoir été obligée de revoir à la hausse les prix, du fait des grosses pertes essuyées par le secteur, à cause de la hausse démentielle des matières premières sur le marché mondial depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, et de l’engagement des producteurs à ne pas augmenter les prix pendant le Ramadan, en réponse à l’appel du ministère du Commerce ».

La chambre évoque « des pertes de dizaines de millions de dinars, ce qui signifie la faillite de sociétés productrices, et l’effondrement de la filière dans son intégralité, dans le cas de la poursuite de l’hémorragie ».

La chambre évoque « une augmentation démentielle des prix ayant dépassé les prévisions, ainsi que la capacité des usines nationales, dans la mesure où le prix du Maïs a augmenté de 42 % depuis février à ce jour, soit 450 dinars la tonne. Le prix du soja s’est accru de 400 dinars, soit une hausse de 27,5 %, etc…ces produits de base représentent 80 % du coût des aliments pour bétail », fait-elle savoir.

La chambre syndicale dit « veiller sur le respect de la loi et les dispositions régissant le secteur », et affirme que « les sociétés productrices n’ont pas hésité un jour à consentir tous les sacrifices possibles pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen et l’équilibre de la filière de production dans ses différents cycles ».

Elle appelle à « la solidarité et au resserrement des rangs face bouleversement des marchés mondiaux, et à la recherche de solutions conjointes garantissant la mise à disposition des aliments pour bétail, à des prix appropriés, dans le cadre du dialogue constructif, et sous la supervision des organismes de l’Etat et des représentants des secteurs concernés ».

Gnetnews