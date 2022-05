Tunisie : Les professionnels avertissent contre la crise des volailles, et prÃ©disent une pÃ©nurie en juin prochain

Tunisie : Les professionnels avertissent contre la crise des volailles, et prédisent une pénurie en juin prochain

Les propriétaires des abattoirs, des poulaillers ainsi que des industriels des viandes ont réclamé, ce mercredi 25 Mai 2022, l’activation du rôle des groupements professionnels conjoints, pour la régulation du marché, prévenant contre une pénurie de ces produits.

Ils ont appelé à contrer l’abattage anarchique, qui fait subir au secteur des pertes annuelles avoisinant les 500 millions de dinars.

Les professionnels ont averti, lors d’une réunion organisée par la chambre nationale des abattoirs de volailles, et des transformateurs de viandes, relevant de l’UTICA, contre la désaffection des éleveurs de volailles envers l’élevage des poussins, chose qui va provoquer une pénurie des produits de volailles en juin prochain.

Le secteur des volailles vit une crise asphyxiante, au niveau de toutes ses composantes et tous les maillons de la chaîne, et a été impacté par les évolutions sur le plan mondial, le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, et la hausse sans précédent des prix de l’alimentation pour bétail l’ayant accompagné, a déclaré le président de la chambre, Fethi Gharib.

« La désaffection des agriculteurs à élever les poulets a eu des répercussions directes sur le reste des maillons, notamment les abattoirs organisés, en arrivant au consommateur, étant le dernier maillon du dispositif » a-t-il ajouté.

